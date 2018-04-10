Песков рассказал о темах переговоров Путина и Медведева

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Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев обсудили не только итоги работы правительства за прошедший период, но и актуальные вопросы состояния российской экономики в данный момент, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Речь шла о годовой ретроспективе. Текущие моменты также обсуждались», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Медведев рассказал Путину о новых возможностях экономики РФ. Он также подчеркнул, что инфляция находится на абсолютно низком уровне.

Напомним, что 10 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

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