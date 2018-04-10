Военный вертолет врезался в здание в Германии, есть погибший

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Москва, 10 апреля. Вертолет Бундесвера врезался в диспетчерскую вышку на аэродроме в Баварии. В результате случившегося погиб один человек.

Вертолет прилетел в аэропорт Хасфурт-Швайнфурт, чтобы дозаправиться. Судно во время движения к заправочному пункту винтами задело вышку. В результате чего обломки вышки попали в 60-летнего сотрудника аэродрома.

Четверо членов экипажа самолета не пострадали. Как стало известно, пожилой мужчина скончался в ночь на вторник, 10 апреля. На данный момент специалисты устанавливают причины случившегося.

Как сообщает издание BILD, общий ущерб, по первоначальными оценкам, составит несколько миллионов евро.

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