Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Происшествия
Военный вертолет врезался в здание в Германии, есть погибший
Новости Сирии
Сирия: около 4 тысяч сдавшихся боевиков будут вывезены из Думы на север Алеппо
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Военный вертолет врезался в здание в Германии, есть погибший

    18:26  10 Апреля 2018
    35

    Военный вертолет врезался в здание в Германии, есть погибший

    Москва, 10 апреля. Вертолет Бундесвера врезался в диспетчерскую вышку на аэродроме в Баварии. В результате случившегося погиб один человек.

    Вертолет прилетел в аэропорт Хасфурт-Швайнфурт, чтобы дозаправиться. Судно во время движения к заправочному пункту винтами задело вышку. В результате чего обломки вышки попали в 60-летнего сотрудника аэродрома.

    Четверо членов экипажа самолета не пострадали. Как стало известно, пожилой мужчина скончался в ночь на вторник, 10 апреля. На данный момент специалисты устанавливают причины случившегося.

    Как сообщает издание BILD, общий ущерб, по первоначальными оценкам, составит несколько миллионов евро.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вертолет #германия #погибший
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Первым рейсом «Аэрофлота» в Каир в среду отправятся около 120 пассажиров

      17:31 10 Апреля 2018 292
      Читать
      17:19
      Сегодня

      Леонид Слуцкий: Все это «хайлилайкли» очень дурно выглядит
      17:18
      Сегодня

      Юдин прокомментировал вероятный уход Знарка из СКА
      15:42
      Сегодня

      Российский сенатор выступил за возвращение смертной казни для педофилов
      14:19
      Сегодня

      Путин ознакомился с новейшими разработками ученых в Курчатовском институте
      12:06
      Сегодня

      Песков пообещал корректировку рынков в России

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 38

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      3254

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      278

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      1625

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      490
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Медведев рассказал Путину о новых возможностях экономики РФ

      Медведев рассказал Путину о новых возможностях экономики РФ

      18:10   10 Апреля 2018
      91
      Вышедший из СИЗО капитан «Норда» сразу обратился за помощью врачей

      Вышедший из СИЗО капитан «Норда» сразу обратился за помощью врачей

      18:01   10 Апреля 2018
      5710
      Российские ученые пообещали Путину открыть в Сибири «Кремниевую тайгу»

      Российские ученые пообещали Путину открыть в Сибири «Кремниевую тайгу»

      16:38   10 Апреля 2018
      1277
      В Госдуме готовят ответ Украине из-за задержания «Норда» — источник

      В Госдуме готовят ответ Украине из-за задержания «Норда» — источник

      13:17   10 Апреля 2018
      23077