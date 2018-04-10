Рыбке и Лесли в Таиланде выдвинули новое обвинение

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Бангкок, 10 апреля. Полиция Таиланда получила постановления на задержание всех участников группы Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли и Анастасии Вашукевич, известного как Настя Рыбка, арестованных в Таиланде ранее за организацию «секс-тренинга».

Об этом рассказал адвокат Саттхапхон Сийоха. Как отметил юрист, их обвиняют в предоставлении интимных услуг «с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление подобных услуг с их согласия, в составе преступной группы».

Как пишет РИА Новости, защита при этом считает, что речь идет о преступной группе и это отягощает вину подозреваемых, если она будет доказана в суде. Напомним, против Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов дела ранее выдвинули обвинения в нелегальном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности. Кроме того, их обвиняют в организации «секс-тренинга». Также их подозревают в распространении видео-контента непристойного содержания, оскорблении личности и организации проституции.

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