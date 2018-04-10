Стали известны подробности о состоянии здоровья отпущенного из СИЗО капитана судна «Норд»

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Керчь, 10 апреля. Информацию о том, что капитана сейнера «Норд» выпустили из СИЗО, Федеральному агентству новостей подтвердила пресс-секретарь керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

За Владимира Горбенко внесли залог в размере 35 тысяч гривен. С заключения под стражу меру пресечения изменили на ограничение свободы. Теперь мужчина носит электронный браслет. Далее Горбенко ждет допрос в СБУ.

Также, по словам Шевелевой, за время ареста у капитана обострилась гипертоническая болезнь.

«Теперь капитану необходимо отдохнуть, — говорит пресс-секретарь рыбколхоза Керчи. — За те дни, что он находился в СИЗО, гипертонический криз наступал несколько раз. Раньше такого не было».

Пока капитан и девять членов команды остаются на территории Украины. Вчера экипажу вновь не удалось пересечь границу и уехать в Крым. Судно «Норд» все так же находится в порту Бердянска.

Напомним, экипаж сейнера задержали украинские пограничники, объяснив это тем, что на территооирии старны не действуют российские паспорта. Сейчас девятерых членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированную территорию, а капитана еще и в намерении причинить вред интересам Украины. В результате Владимиру Горбенко грозит 5 лет лишения свободы.

Сейчас российская сторона разрабатывает дальнейший алгоритм действий. В свою очередь Крымское управление ФСБ завело уголовное дело на сотрудников украинской пограничной службы, которые задержали рыболовецкое судно в Азовском море.

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