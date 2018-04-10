МИД РФ: Встреча Богданова с послом Израиля прошла с акцентом на Сирии

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Москва, 10 апреля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Гарри Корена.

В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на Сирию, а также происходящее в секторе Газа, пояснили в пресс-службе МИД РФ.

Кроме того, был затронут ряд актуальных вопросов двусторонних отношений стран.

Напомним, что в ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе «Тифор», расположенной в сирийской провинции Хомс. В результате есть пострадавшие и погибшие. Минобороны России сообщило, что удар по авиабазе нанесли израильские истребители F-15.

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