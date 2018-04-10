Украинские Ан-26 уходят в историю: эксперт рассказал о возможностях российского Ил-112В

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Опытный летный экземпляр российского военно-транспортного самолета нового поколения Ил-112В был подключен к электропитанию на Воронежском авиазаводе (ВАСО). Первый полет воздушного судна должен состояться до конца 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

«На ВАСО началась процедура постановки под ток опытного летного экземпляра легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подключение к электропитанию позволяет приступить к отработкам смонтированных на борту самолета систем. Речь, в частности, идет о гидравлике, барометрии, кондиционировании и вентиляции», — значится в сообщении.

Руководитель дивизиона «Ильюшин» в ПАО «ОАК» Алексей Рогозин сообщил, что Ил-112В — это первый военно-транспортный самолет, который разрабатывался и создавался с нуля в постсоветский период.

«Ил-112В — это не только надежный транспортник, а также уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских задач. Самолет проектируется с использованием передовых цифровых технологий и будет оснащен самыми современными бортовыми системами полностью отечественного производства и новейшими двигателями ТВ7-117СТ», — подчеркнул он.

Летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что новейший российский самолет не просто заменит украинские транспортные самолеты Ан, но и плотно займет нишу легких транспортных воздушных судов.

«КБ Илюшина» получило признание уже давно, ведь там с самого начала создавались самые совершенные образцы воздушной техники. Там делают и тяжелые, и легкие транспортники, собирают пассажирские лайнеры, производят самолеты специального назначения вроде Ил-38 (противолодочный самолет), Ил-78 (самолет-заправщик) и т.д. Технический потенциал российского КБ очень высок. К тому же нам уже давно необходимо было избавляться от украинской техники в гражданской авиации. В общем, теперь украинские Ан-26 уходят в историю», — заявил Красноперов.

При этом аналитик считает, что с созданием Ил-112В Российская Федерация перестанет зависеть от непостоянного и непредсказуемого соседа Киева, который в последние годы только и делает, что вставляет палки в колеса России. Так, в 2015 году сложилась сложная ситуация с поставками совместно производимого самолета Ан-26 из-за того, что на фоне возвращения Крыма в состав России и санкционного режима авиапредприятия РФ и Украины начали сворачивать сотрудничество.

«Поэтому нам давно нужно было делать свой самолет, который будет производиться у нас, в России. Ну а качество у нас всегда было отличным, не разучились еще создавать и собирать самолеты. И в отличие от машин, которые у нас делают, наши самолеты признаются и пользуются спросом во всем мире. Самое важное отличие Ил-112 от самолетов «Антонова» будет заключаться в том, что последние модификации наших двигателей позволяют создавать тягу самолета гораздо большую, чем та, на которую способны украинские силовые установки», — говорит эксперт.

Действительно, наука в России не стоит на месте, многие производства модернизируются, вводятся новые технологии, позволяющие значительно снижать вес важных агрегатов и даже микроэлектроники. А это позволяет значительно повысить мощность и тяговооруженность двигателей.

«Последние модификации двигателя ТВ7-117 позволяют значительно повысить тягу, увеличить продолжительность полета и при этом снизить расход топлива. Все на этом и основано – чем больше мощность, тем больше тяговооруженность, тем больше пассажиров или груза самолет будет способен перевозить. Кроме того, Ил-112В обзаведется бортовым комплексом обороны, который должен будет противодействовать всем возможным средствам поражения. А это будет очень полезно для ВКС РФ», — заключил Красноперов.

Напомним, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. Техника способна в автоматическом режиме заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО.

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