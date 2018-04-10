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Политика
США могут ударить по российским войскам и попытаться убить Асада — эксперт
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    США могут ударить по российским войскам и попытаться убить Асада — эксперт

    18:30  10 Апреля 2018
    739

    США могут ударить по российским войскам и попытаться убить Асада — эксперт

    Вокруг САР вновь разгорается серьезный международный конфликт. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по Сирии в течение 48 часов. Утром десятого апреля новостные ленты сообщили о том, что к берегам Сирии отправился эсминец ВМС США.

    Российский постпред Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН уже заявил, что в случае ракетного удара по Сирии США ждут «самые тяжелые последствия».

    Во что выльется напряженность у сирийских берегов? Что предпримут США, и как ответит Россия? И как связаны инцидент в Солсбери и обвинения Западом правительства Башара Асада в химатаке в Думе. Об этом корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с политологом, членом Общественной палаты Сергеем Марковым.

    Лестница в небо

    — Сергей Александрович, какое, по вашему мнению, примет решение Дональд Трамп?

    — С очень высокой степенью вероятности будет принято решение о нанесении ракетно-бомбовых ударов по территории Сирии. Видимо, ракетами типа «Томагавк». Вопрос в том, что по чему будут нанесены удары.

    Башар Асад

    — Каковы возможные цели западной коалиции?

    — Есть несколько вариантов, несколько ступеней эскалации. Первая ступень эскалации подобна тому, что было в прошлом году после провокации в Хан-Шейхуне, когда удар был нанесен по полупустому аэродрому. Причем заранее предупредили через наших сирийцев. Вторая — удар будет нанесен по реальным сирийским формированиям. Третья — массированный удар по сирийской армии. Четвертая — удар будет нанесен и по иранским войскам, по Корпусу стражей исламской революции. Пятая — удар будет нанесен по правительственным кварталам Дамаска. Шестая ступень — попытка убить руководство страны и самого Башара Асада. И последняя ступень — если удар будет нанесен по российским правительственным войскам.

    — А от чего будет зависеть выбор властей США?

    — Это будет зависеть от степени боевого задора официального Вашингтона. Это непредсказуемо.

    Горячий блеф Вашингтона

    — В случае, если будут задеты наши военнослужащие, насколько велика вероятность горячего конфликта между НАТО и РФ?

    — Полномасштабный конфликт маловероятен. Но российская сторона может тоже пройти несколько ступеней эскалации конфликта. Во-первых, выступить с официальными заявлениями, затем сбивать американские ракеты, затем и американские самолеты, а потом, возможно, и нанести удар по американскому авианосцу.

    США могут ударить по российским войскам и попытаться убить Асада — эксперт

    — Но ведь это будет полномасштабная война, верно?

    — Возможен обмен ударами. Но после нанесения удара по американскому авианосцу, есть предположение, что американцы не будут разжигать конфликт.

    — Почему?

    — Они делают ставку не столько на военное поражение России сейчас, сколько на то, чтобы Россия сносила удары, которые они будут наносить нашей стране. Действовать будут постепенно: сначала по сирийским войскам, затем по административным кварталам, а потом уже заденут наши войска. Наиболее вероятно, что американцы будут идти по ступеням эскалации на протяжении месяца.

    Скрипали смотрят телевизор

    США могут ударить по российским войскам и попытаться убить Асада — эксперт

    — Сначала мы наблюдали за развитием «дела Скрипалей» в Солсбери, и вот буквально через месяц мы видим сообщения о якобы предпринятой правительством Асада химической атаке в Думе. Было ли все это спланированной провокацией?

    — Да, я думаю, все это было спланировано. Более того, даже арест личных писем адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна — это тоже часть общего плана США по Сирии. Это делается для того, чтобы жестко нажать на Трампа, чтобы он не осмелился противостоять военной эскалации в Сирии. Вообще неизвестно, было ли вообще это отравление в Солсбери! Может быть, Скрипали сидят в палате, смотрят телевизор и с ними все нормально. У нас никаких оснований доверять британской стороне. У нас есть полная уверенность в том, что британские власти лгут в большой степени. Но в какой? Врут ли они только в той части, что они нашли доказательства вины России? Или еще и в той, что отравления в Солсбери вообще не произошло.

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    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #сирия #дамаск #трамп #политика #дело скрипалей #скрипали
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