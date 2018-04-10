Белый дом сообщил об отставке помощника Трампа по вопросам внутренней безопасности

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Вашингтон, 10 апреля. Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт уходит в отставку, сообщили в Белом доме, не поясняя причины.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что Том Боссерт покидает свой пост. Она добавила, что Дональд Трамп выразил благодарность советнику за его приверженность идее обеспечения безопасности США.

В Белом доме отметили его усилия по защите страны от террористической угрозы, шаги по укреплению кибербезопасности, а также быстрое реагирование на серию катастроф природного характера.

«Трамп поблагодарил его за службу и желает ему всего хорошего», — говорится в коммюнике.

Ранее сообщалось, что американский президент уволил советника по нацбезопасности США Герберта Макмастера.

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