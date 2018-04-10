Горбачев призвал Путина и Трампа провести личную встречу во избежание войны

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Москва, 10 апреля. Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу необходимо провести полноценную встречу, чтобы обсудить предотвращение военных инцидентов «в нынешней накаленной атмосфере, которые могут привести к большой беде». С соответствующим предостережением обратился бывший президент СССР Михаил Горбачев.

По его словам, необходимо ускорить подготовку к встрече их руководителей, «поскольку на острие нынешней конфронтации оказались США и Россия».

«Надо встретиться как можно скорее «на полпути», но полноценно, один-два дня серьезного разговора с участием министров иностранных дел и обороны», — считает Горбачев.

Он также выразил мнение, что главы двух государств должны обсудить «обуздание гонки вооружений» и «стратегическую стабильность». Предотвращение инцидентов с участием американских и российских сил и военной техники также являются актуальными проблемами, которые должны рассмотреть Путин и Трамп, отметил Горбачев.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не достигнуты договоренности по срокам предполагаемой встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

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