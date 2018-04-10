На Украине приготовились к удару от торговой войны США и Китая

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Киев, 10 апреля. В результате торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем сильнее всего может пострадать украинская трубная отрасль. Об этом украинским СМИ рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

В начале марта президент США Дональд Трамп для защиты американских производителей ввел пошлины на ввоз в государство алюминия и стали.

Как отметил украинский эксперт, эти действия Вашингтона могут привести к удару по украинской экономике и «к достаточно серьезным последствиям» для отдельных отраслей Украины. Как добавил Кущ, под угрозой находится украинская трубная отрасль, 25–30% экспорта которой приходится на США.

Ранее Китай объявил о введении пошлин на товары из США. Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из Соединенных Штатов Америки.

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