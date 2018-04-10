Следователи объяснили, почему были собраны не все фрагменты тел жертв крушения Ан-148

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Москва, 10 апреля. Следователи объяснили, почему часть останков жертв авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье оказалась не убрана с поля. Оказалось, что дело в размере фрагментов тел, а также сугробах.

«В случае с авиакатастрофой Ан-148 мы имеем дело с мелкофрагментированными останками, поэтому требования были нарушены. Описывали только крупные останки», — приводит РБК комментарий источника в МЧС.

Отмечается также, что 11 февраля, в день крушения Ан-148, толщина снежного покрова в Раменском районе Московской области достигала полутора метров. В то же время первый этап поисковых работ завершился 18 февраля, когда ситуация еще не изменилась.

Напомним, авиакатастрофа самолета Ан-148, следовавшего из Москвы в Орск, произошла в районе деревни Степановское в Раменском районе Подмосковья. В результате трагедии погибли 65 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС и следователи проводят дополнительные осмотры на месте крушения лайнера Ан-148 в связи с появившейся информацией о том, что в зоне авиакатастрофы могут находиться останки тел погибших.

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