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Следователи объяснили, почему были собраны не все фрагменты тел жертв крушения Ан-148
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    Следователи объяснили, почему были собраны не все фрагменты тел жертв крушения Ан-148

    18:28  10 Апреля 2018
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    Следователи объяснили, почему были собраны не все фрагменты тел жертв крушения Ан-148

    Москва, 10 апреля. Следователи объяснили, почему часть останков жертв авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье оказалась не убрана с поля. Оказалось, что дело в размере фрагментов тел, а также сугробах.

    «В случае с авиакатастрофой Ан-148 мы имеем дело с мелкофрагментированными останками, поэтому требования были нарушены. Описывали только крупные останки», — приводит РБК комментарий источника в МЧС. 

    Отмечается также, что 11 февраля, в день крушения Ан-148, толщина снежного покрова в Раменском районе Московской области достигала полутора метров. В то же время первый этап поисковых работ завершился 18 февраля, когда ситуация еще не изменилась.

    Напомним, авиакатастрофа самолета Ан-148, следовавшего из Москвы в Орск, произошла в районе деревни Степановское в Раменском районе Подмосковья. В результате трагедии погибли 65 пассажиров и пять членов экипажа.

    Ранее стало известно, что сотрудники МЧС и следователи проводят дополнительные осмотры на месте крушения лайнера Ан-148 в связи с появившейся информацией о том, что в зоне авиакатастрофы могут находиться останки тел погибших. 

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #самолет #подмосковье #крушение #ан-148 #ск рф #осмотр #фрагменты
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