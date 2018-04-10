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Сирия: около 4 тысяч сдавшихся боевиков будут вывезены из Думы на север Алеппо
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    Главные новости 10 апреля

    19:00  10 Апреля 2018
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    Главные новости 10 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 10 апреля.

    Ракетный эсминец ВМС Соединенных Штатов направился к побережью Сирийской Арабской Республики (САР). Это произошло после совещания в Белом доме, которое было посвящено сообщениям о якобы химической атаке в городе Дума. Наше хладнокровие пугает Запад: эксперт об отправке ракетного эсминца ВМС США к берегам Сирии.

    Видеозапись, на которой предположительно зафиксировано сближение самолетов российских ВКС с эсминцем ВМС США, находящемся в Средиземном море у берегов Сирии, опубликована на видеохостинге Youtube. В Сети опубликована видеозапись сближения самолетов ВКС РФ с американским эсминцем — СМИ.

    Военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми объяснил, зачем Россия приняла решение «засветить» израильские самолеты после удара по сирийской авиабазе Т-4 в Хомсе. Сирия: Кедми объяснил, зачем РФ «засветила» израильские самолеты после удара по авиабазе в Хомсе.

    Канцлер Германии Ангела Меркель впервые заявила, что российско-европейский проект «Северный поток—2» не только экономический. По ее мнению, в нем содержатся политические факторы. Меркель пытается надавить на Россию: экс-депутат Рады объяснил заявление канцлера по «Северному потоку—2»

    Сенатор Владимир Джабаров сравнил отправку эсминца США к берегам Сирии со знаменитым Гляйвицким инцидентом, с которого началась Вторая мировая война. Ситуация накалилась до предела: Джабаров сравнил отправку эсминца США в Сирию с Гляйвицким инцидентом.

    В министерстве финансов России отреагировали на предложение американских конгрессменов ввести санкции против госдолга РФ. В Минфине отреагировали на попытку США ввести санкции против госдолга РФ.

    В случае удара США по Сирии Россия примет все политико-дипломатические, а также при необходимости военные ответные меры, заявил во вторник на пленарном заседании палаты от фракции «Единая Россия» глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Шаманов предупредил США об ответных действиях РФ в случае удара Вашингтона по Сирии.

    Обострение напряженности в Сирийской Арабской Республике на фоне сообщений о якобы применении «химического оружия» в сирийском городе Дума грозит конфронтацией мировых стран. Сирия: Де Мистура не исключил, что «химатака» в Думе может быть провокацией.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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