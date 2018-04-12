Сирия продолжает сопротивление курдской оккупации: ФАН публикует видео из Ракки

«Народное сопротивление Ракки» продолжает проводить диверсии против «Демократических сил Сирии» (SDF) и американских военнослужащих в Ракке. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал видео, снятое сразу после подрыва на мине, заложенной ополченцами на улице 23 Февраля, автомобиля коалиции. В результате взрыва погибло двое американских военнослужащих и трое боевиков курдских вооруженных формирований. Как и при других подобных случаях, происходивших в Ракке и соседней провинции Хасака, Пентагон о жертвах официально не сообщал.

Кроме этого, по информации, предоставленной источником ФАН, «Народное сопротивление Ракки» распространило в городе свое обращение, адресованное Соединенным Штатам Америки, которые в тексте называются «захватчиками» и «оккупационными собаками», а также их «агентам» из состава курдских вооруженных формирований.

«Это не военная операция, а угрожающее сообщение вам, — говорится в обращении ополченцев. — Это начало бури, продолжение будет сильнее. «Народное сопротивление» присутствует во всех районах, и мы будем целиться туда, где вы будете находиться. 4 апреля 2018 года в 15:30 ваша колонна продвигалась в направлении кольцевой развязки «Наим», но там были гражданские люди, которые проходили мимо, и не дали нам завершить нашу работу. В будущем будет еще сильнее, мы обещаем продолжить борьбу, пока вы не уберетесь с нашей священной земли».

Напомним, отряды «Народного сопротивления» действуют в провинциях Ракка и Хасака. Они были организованы местным арабским населением, которое больше не в состоянии было терпеть те условия, в которые их поставили «Демократические силы Сирии» при попустительстве, если не одобрении Соединенных Штатов Америки. Разрушив более 80% городской застройки Ракки, курды не спешат ее восстанавливать, при этом активно вводя свои порядки на занимаемых территориях. Так, в школах, где обучается преимущественно арабы-сунниты, было запрещено преподавание родного для них языка и введена «курдская система обучения». Более того, систематически из Ракки приходят сообщения о том, что «Демократические силы Сирии» проводят принудительную мобилизацию среди мирных жителей, как это в прошлом году делали террористы «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 запрещено в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Простые люди, уставшие от подобных действий со стороны курдских вооруженных формирований в прошлом месяце объединились в несколько территориальных ополчений, и уже успели провести несколько успешных военных акций против США и SDF. Например, «Народное сопротивление Ракки» в ночь с 1 на 2 апреля обстреляло штаб ВС США в районе города Айн-Исса на западе провинции, а 5 апреля подняло флаг Сирийской Арабской Республики на территории самой Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.