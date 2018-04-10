Жители Волоколамска подали восемь исков к полигону «Ядрово»

В закладки

Подмосковье, 10 апреля. Жители Волоколамска подали в городской суд восемь исков о возмещении морального вреда. Сумма каждого иска составляет 100 тысяч рублей.

«Жители заявили восемь исков, каждый в размере 100 тысяч рублей к ООО «Ядрово», третьим лицом заявлена администрация района», — цитирует РИА Новости представителя истцов Инну Елисееву.

Отметим, что также были поданы иски от местных жителей к организации с требованием закрыть полигон «Ядрово». В качестве истца выступают семь жителей Волоколамска, пять действуют от лица несовершеннолетних граждан. Третьим лицом по делу будет администрация Волоколамского муниципального района. Заседание суда должно пройти 7 мая.

Согласно результатам исследованиям воздух в Волоколамске находится в норме. Также сообщается, что превышений показателей содержания вредных веществ не обнаружено.

Власти принимают все необходимые меры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигоном.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.