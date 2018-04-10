Вышедший из СИЗО капитан «Норда» сразу обратился за помощью врачей

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Киев, 10 апреля. Капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко выпустили из следственного изолятора в Херсоне. Меру пресечения Горбенко изменили после того, как адвокаты внесли залог.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, сразу же после выхода из СИЗО мужчина отправится в больницу за врачебной помощью: за время ареста у него обострился гипертонический криз.

Судно «Норд» было взято на абордаж украинскими пограничниками 25 марта. Киев обвинил капитана в том, что он якобы нарушил порядок въезда в Крым. Горбенко арестовали до 31 мая, остальные члены экипажа получили наказание в виде административного штрафа, им также разрешили покинуть судно.

8 апреля сообщалось, что Горбенко смог встретиться с адвокатами, которые передали ему лекарства, одежду, продукты, а также пасхальный кулич.

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