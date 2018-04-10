«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск самой бюджетной версии Lada XRay

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Москва, 10 апреля. Российская компания «АвтоВАЗ» ведет работу над запуском «нулевой» комплектации Lada Xray. В начале апреля первые автомобили уже покинули автопром, пишет паблик RCI News в социальной сети «ВКонтакте».

Внешне бюджетную версию Xray можно будет отличить по 15-дюймовым штамповым колесам, черным неокрашенным боковым зеркалам и дверным ручкам.

Авто попытались «облегчить» за счет оборудования, чтобы понизить его стоимость. В базовую комплектацию войдут подушка безопасности, усилитель руля, система помощи при начале движения на подъеме, ABS, ESP, электроподъемники в дверях.

Модель обеспечат двигателем на 1,6 литров с мощностью 106 лошадиных сил. Он будет работать на МКПП.

В данный момент самая дешевая версия Lada Xray стоит 614 900 рублей. Примерная стоимость и дата начала продаж бюджетной версии модели не сообщается.

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