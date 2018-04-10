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«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск самой бюджетной версии Lada XRay
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    «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск самой бюджетной версии Lada XRay

    17:59  10 Апреля 2018
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    «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск самой бюджетной версии Lada XRay

    Москва, 10 апреля. Российская компания «АвтоВАЗ» ведет работу над запуском «нулевой» комплектации Lada Xray. В начале апреля первые автомобили уже покинули автопром, пишет паблик RCI News в социальной сети «ВКонтакте».

    Внешне бюджетную версию Xray можно будет отличить по 15-дюймовым штамповым колесам, черным неокрашенным боковым зеркалам и дверным ручкам.

    Авто попытались «облегчить» за счет оборудования, чтобы понизить его стоимость. В базовую комплектацию войдут подушка безопасности, усилитель руля, система помощи при начале движения на подъеме, ABS, ESP, электроподъемники в дверях.

    Модель обеспечат двигателем на 1,6 литров с мощностью 106 лошадиных сил. Он будет работать на МКПП.

    В данный момент самая дешевая версия Lada Xray стоит 614 900 рублей. Примерная стоимость и дата начала продаж бюджетной версии модели не сообщается.

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    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #автоваз #xray
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