Медведев рассказал Путину о новых возможностях экономики РФ

В закладки

Москва, 10 апреля. Глава российского правительстве Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил об уровне инфляции в стране. Он подчеркнул, что она находится на абсолютно низком уровне.

Владимир Путин встретился с премьером накануне отчета правительства в Государственной думе. Медведев сообщил о выполнении майских указов президента и о результатах работы за прошлый год. Он считает, что при нынешнем уровне инфляции у экономики РФ есть новые возможности.

«На абсолютно низком уровне находится инфляция, что дает возможности как для развития кредитования в стране, так и для решения важнейших задач», — прокомментировал премьер текущие показатели.

Медведев также акцентировал внимание на активном росте ВВП, отметив необходимость поддержать эти темпы. Ранее Путин встретился с представителями РАН и «Курчатовского института», чтобы обсудить перспективы развития фундаментальной науки в РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.