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Это компромат: эксперт подвел итоги встречи Порошенко и Меркель
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    Это компромат: эксперт подвел итоги встречи Порошенко и Меркель

    18:00  10 Апреля 2018
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    Это компромат: эксперт подвел итоги встречи Порошенко и Меркель

    Москва, 10 апреля. Встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель была для немецкой стороны совершенно бессмысленной. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев.

    Решения в делах коммерческих структур — а именно в реализации проекта «Северный поток-2»  — принимают их руководители, а вовсе не Порошенко и Меркель, отметил эксперт в интервью «ПолитНавигатору».  

    «Какие могут быть там итоги? Минский процесс нарушила сама Украина, особенно законом о «реинтеграции Донбасса»… «Северный поток-2» – это коммерческие структуры того же «Газпрома», в которых Германия, кстати, является миноритарным собственником. А решения в коммерческих структурах принимает совет директоров, но точно не Порошенко с Меркель», — заявил Матвейчев.

    Он назвал состоявшуюся встречу «бессмысленным времяпрепровождением», отметив, что для Ангелы Меркель переговоры с Порошенко являются «компроматом».

    «Если для Порошенко это еще можно выдать за какой-то пиар внутри страны, что он встречается с какими-то западными лидерами, что он о чем-то с ними говорит, и в этом смысле он, типа, человек, а не животное, то для Меркель сама встреча с Порошенко, скорее, компромат. Она даже пиар-эффект из этого не извлечет», – сказал Матвейчев.

    Напомним, 10 апреля канцлер ФРГ и президент Украины встретились в Берлине. Во время переговоров с Порошенко Меркель в частности анонсировала возможную встречу по Донбассу «не в нормандском формате». Россияне, комментируя заявление канцлера, вспомнили басню Ивана Крылова «Квартет».

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #меркель #украина #порошенко #переговоры #германия #встреча #смысл
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