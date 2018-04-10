Это компромат: эксперт подвел итоги встречи Порошенко и Меркель

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Москва, 10 апреля. Встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель была для немецкой стороны совершенно бессмысленной. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев.

Решения в делах коммерческих структур — а именно в реализации проекта «Северный поток-2» — принимают их руководители, а вовсе не Порошенко и Меркель, отметил эксперт в интервью «ПолитНавигатору».

«Какие могут быть там итоги? Минский процесс нарушила сама Украина, особенно законом о «реинтеграции Донбасса»… «Северный поток-2» – это коммерческие структуры того же «Газпрома», в которых Германия, кстати, является миноритарным собственником. А решения в коммерческих структурах принимает совет директоров, но точно не Порошенко с Меркель», — заявил Матвейчев.

Он назвал состоявшуюся встречу «бессмысленным времяпрепровождением», отметив, что для Ангелы Меркель переговоры с Порошенко являются «компроматом».

«Если для Порошенко это еще можно выдать за какой-то пиар внутри страны, что он встречается с какими-то западными лидерами, что он о чем-то с ними говорит, и в этом смысле он, типа, человек, а не животное, то для Меркель сама встреча с Порошенко, скорее, компромат. Она даже пиар-эффект из этого не извлечет», – сказал Матвейчев.

Напомним, 10 апреля канцлер ФРГ и президент Украины встретились в Берлине. Во время переговоров с Порошенко Меркель в частности анонсировала возможную встречу по Донбассу «не в нормандском формате». Россияне, комментируя заявление канцлера, вспомнили басню Ивана Крылова «Квартет».

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