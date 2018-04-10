Медведев доложил Путину о ситуации в российской экономике
Москва, 10 апреля. Ситуация в экономике России абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, он представит депутатам в Госдуме РФ итоги 2017 года. Медведев добавил, что экономическая ситуация по итогам 2017 года стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне.
Медведев подчеркнул, что они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным.
Ранее экономике России предсказали рекордный рост. Российская экономика будет расти в среднем на 3,7% в год в период с 2017 по 2035 годы, с 2021 по 2025 годы РФ ждет среднегодовой рост ВВП на 5%. Об этом говорит комплексный доклад Российской академии наук (РАН).