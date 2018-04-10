Сирия новости 10 апреля 19.30: эсминец ВМС США приблизился к Тартусу, при взрыве в Хасаке погибло несколько бойцов SDF

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Сирия, 10 апреля. Эсминец ВМС США USS Donald Cook приблизился к Тартусу, при взрыве недалеко от Аш-Шаддади погибло несколько бойцов SDF, в Африне создана Свободная сирийская полиция. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: несет потери в Алеппо.

Курды: потеряли нескольких бойцов убитыми в результате взрыва мины в Хасаке.

Провинция Тартус

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook приблизился к сирийскому порту Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Об этом пишет местный источник в своем Twitter-аккаунте (@NorsForStudies). Кроме того Telegram-канал (@emaannewscenter1) передает, что авианосец Harry S. Truman движется на восток Средиземного моря.

Поводом для возвращения боевых кораблей ВМС США к берегам Сирии стали сфабрикованные обвинения в адрес Дамаска о применении сирийской армией химического оружия в городе Дума.

Провинция Алеппо

В городе Африн, который в рамках операции «Оливковая ветвь» взяли под контроль протурецкие группировки, создана Сирийская свободная полиция (FSP), передает местный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

На западе провинции Алеппо продолжаются ожесточенные столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Ранее сообщалось, что альянс группировок «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» несет значительные потери в боях с «Ан-Нусрой».

Провинция Даръа

На дороге между населенными пунктам Сатх Зихан и Аль-Байт провинции Даръа сдетонировало самодельное взрывное устройство, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). По данным автора публикации, в результате инцидента погибло два мирных жителя региона.

В окрестностях административного центра провинции Даръа не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Кроме того бои между САА и радикальными исламистами отмечались на востоке региона.

Провинция Хасака

К востоку от Аш-Шаддади взорвалась придорожная мина, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF).

Ранее сообщалось, что местные отряды ополчения, вставшие на защиту населения провинции от притеснений со стороны курдов, подорвали колонну автомобилей ВС США на дороге к Аш-Шаддади. При взрыве погибло 6 военнослужащих, еще 8 человек получили ранения.

Ирак

ВВС Турции вновь нанесли удары по опорным пунктам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По данным автора публикации, в результате авианалета турецкие летчики ликвидировали семерых боевиков РПК.

В окрестностях Мосула продолжается операция ВС Ирака по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1, пишет местный Twitter-канал (@Intelyse_Iraq). Ранее сообщалось, что солдаты иракской армии арестовали 13 боевиков ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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