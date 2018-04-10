Сестра Савченко рассказала о ее возможной госпитализации

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Киев, 10 февраля. Вера Савченко не смогла попасть на свидание с собственной сестрой — Надеждой Савченко находящейся под арестом в следственном изоляторе СБУ.

«Я сегодня пыталась попасть, и только что мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты, и приглашают на завтра», — заявила Вера Савченко в комментарии украинским СМИ.

Следователей, ведущий дело Надежды, сообщил, что та просила о госпитлизации в среду, пояснила женщина. Она также добавила, что подобная просьба не совсем характерна для ее сестры.

Тем не менее, Вера до сих пор не знает, в каком состоянии находится заключенная.

Ранее сообщалось, что сестра рассказала о «маленькой радости» Савченко в СИЗО. Депутат Верховной рады Надежда Савченко за время голодовки в СИЗО «подурнела» и похудела на 10 килограмм, поделилась Вера Савченко. Однако Надежда продолжает курить сигареты, которые являются ее маленькой радостью, уверена она.

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