10 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Курс доллара впервые с 2016 года превысил 63 рубля

Курс доллара впервые с 2016 года превысил 63 рубля, евро — 78 рублей Курс доллара сегодня, впервые с декабря 2016 года, превысил 63 рубля, евро — 78 рублей. Об этом свидетельствуют показатели Московской биржи. Отмечается, что причиной значительного снижения отечественной валюты является обострение геополитических кризисов. На этом фоне инвесторы уходят из рублевых активов. Накануне сильное понижение курса российского рубля было вызвано введением новых антироссийских санкций США в отношении ряда государственных деятелей, бизнесменов и компаний, которые, как заявляет Вашингтон, связаны с якобы имевшим место вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в центральной Италии Землетрясение магнитудой 4,7 баллов произошло рано утром в центральной Италии, сообщила пресс-служба Национального института геофизики и вулканологии. Как стало известно, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в пять часов утра по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался на глубине девяти километров от земной поверхности неподалеку от селения Мучча в области Марке. По словам мэра итальянского города Пьеве-Торино Алессандро Джентилуччи, небольшие разрушения произошли в провинции Мачерата. Однако никто не пострадал.

Петербургские ученые придумали способ обезопасить Землю от падения астероидов Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета нашли способ обезопасить нашу планету от падений астероидов с помощью Луны, информирует пресс-служба учебного заведения. Петербургские ученые предложили специально «ронять» астероиды на естественный спутник Земли. По их прогнозам, на данный момент нашей планете угрожают около 600 небесных тел, однако их число все время меняется. Один из астероидов — Апофис — представляет реальную опасность для человечества. Астрономы предположили, что сближение произойдет в период с 2050 по 2060 годы. По мнению экспертов, во избежание столкновения его можно попробовать перенаправить на Луну, путем изменения орбиты опасного астероида.