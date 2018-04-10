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Сирия эксклюзив
Сирия: корреспонденты ФАН узнали, почему Ливан не смог остановить ракетный удар ВВС Израиля по авиабазе Т-4
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    Сирия: корреспонденты ФАН узнали, почему Ливан не смог остановить ракетный удар ВВС Израиля по авиабазе Т-4

    18:24  10 Апреля 2018
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    Сирия: корреспонденты ФАН узнали, почему Ливан не смог остановить ракетный удар ВВС Израиля по авиабазе Т-4

    Ливанские эксперты прокомментировали Федеральному агентству новостей (ФАН) ракетный удар израильских ВВС по сирийской авиабазе Т-4.

    Напомним, ночью с 8-го на 9-ое апреля два израильских истребителя F-15 запустили 8 ракет по авиабазе, находящейся в районе города Тияс в сирийской провинции Хомс. Всего было запущено 8 ракет. 5 из них удалось перехватить системам ПВО ВС САР, а 3 достигли цели в западной части авиабазы, где располагаются иранские силы. По информации, озвученной в Минобороны РФ, ракетный удар ВВС Израиля нанесли, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана.

    Корреспонденты ФАН решили узнать, как в самом Ливане смотрят на подобные действия Израиля, и почему Бейрут не смог остановить израильские самолеты. Политик и член муниципального совета города Аккар Ахмад Шхеидем рассказал корреспонденту ФАН, что Израиль своими действиями стремится захватить арабский мир от Евфрата до Нила:

    «И со всей наглостью проявляет себя в небесах арабских стран. Эти удары произошли в ответ на победы сирийской армии и её союзников в районе Восточной Гуты провинции Дамаск и вывод оттуда террористов и боевиков. Мы хотим подчеркнуть, что мы должны быть сплоченными, потому что Израиль хочет вбить клин разногласий между Сирией и Ливаном, это политика Израиля».

    Сирия: корреспонденты ФАН узнали, почему Ливан не смог остановить ракетный удар ВВС Израиля по авиабазе Т-4

    Ахмад Шхейдем считает, что в отношении Израиля должны последовать ответные действия со стороны ливанского правительства:

    «Мы, как граждане Ливана, требуем, чтобы правительство направило официальные жалобы в Совет Безопасности ООН и на международные форумы, чтобы наказать и остановить Израиль. Ливанский народ находится в состоянии возмущения [от использования ВВС Израиля воздушного пространства Ливана] и ждет дипломатического ответа, и я говорю вам, что ливанский народ готов в любое время противостоять израильской армии, несмотря на все риски».

    Подобный комментарий дал Федеральному агентству новостей и доктор Амин Хаттит, бывший бригадир ливанской армии и политический аналитик:

    «У Ливана нет ПВО, и поэтому Израильские ВВС могут летать над Ливаном спокойно. Они используют ливанское небо для двух задач. Первая — это тренировка и разведывательные полёты. Второе — [деятельность, направленная] против Сирии. Особенно после того, как системы ПВО ВС САР восстановились».

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    Автор: Нур Молхем; Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #ливан #ввс израиля #т-4 #тифор
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