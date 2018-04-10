Авиакомпания UTair назвала самолет в честь Черномырдина

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Москва, 10 апреля. Авиакомпания UTair присвоила лайнеру имя бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самолет Boeing-767 с бортовым номером VP-BAG будет носит имя Виктора Черномырдина. Генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов отметил, что присвоение самолету имени Черномырдина является значимым событием для UTair, сообщает Ura.ru.

«Виктор Черномырдин внес огромный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны. В год его 80-летия Utair увековечил память Виктора Степановича в авиапарке компании», — заявил Андрей Мартиросов.

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