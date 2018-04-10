Более 13 тысяч российских книг разрешили ввезти на Украину

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Киев, 10 апреля. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины разрешил ввезти в страну с начала 2018 года 4 тысячи 392 издания из России. На сегодняшний день в реестре разрешенных к ввозу в 2017–2018 годах книг числится 13 тысяч 381 издание, сообщает «Укринформ».

Согласно приведенной информации, перечень книжных изданий, чье содержание «направлено посягательство на права и свободы человека, совершение террористических актов, разжиганию религиозной, расовой, межэтнической вражды, призывов к насилию, на ликвидацию независимости Украины», включает в себя 167 издание.

Напомним, в марте Государственный комитет телевидения и радиовещания внес в список запрещенных в Украине изданий книги экс-премьера Николая Азарова. Ранее на Украине запретили 18 российских изданий, в том числе книги Симоненко и Табачника

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