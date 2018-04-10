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Политика
В Госдуме резко осудили позицию Меркель по инсценированным «химатакам» в Сирии
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    В Госдуме резко осудили позицию Меркель по инсценированным «химатакам» в Сирии

    18:27  10 Апреля 2018
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    В Госдуме резко осудили позицию Меркель по «химатакам» в Сирии

    Канцлер Германии Ангела Меркель сочла «ясными и четкими» «доказательства» применения в Сирии химического оружия, которых при этом так никто и не предоставил.

    «Считаю, что доказательства, что там было применено химическое оружие, очень ясные и очень четкие. С моей точки зрения, это можно проверить еще раз, но это не может помочь нам в оценке этого случая», — сказала политик в ходе совместной конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов в свою очередь напомнил, что Германию сегодня нельзя считать полностью самостоятельным игроком мировой политической арены.

    «Послевоенный расклад таков, что Берлин вынужден хранить свой золотовалютный резерв в Соединенных Штатах. Германские СМИ, которые с той или иной степенью эффективности влияют на массовое сознание своих граждан, также подконтрольны США», — говорит парламентарий.

    В Госдуме резко осудили позицию Меркель по «химатакам» в Сирии

    Народного избранника возмутил тот факт, что никакого объективного расследования возможного применения химического оружия со стороны Запада не было.

    «Все это мне напоминает ситуацию, сложившуюся в свое время вокруг Ирака, когда в воздухе потрясли пробирками, разрушили целую страну, но никакого химического оружия в результате так и не нашли, но при этом были уничтожены сотни тысяч иракцев. Эти действия нельзя классифицировать иначе, кроме как военное преступление против Ирака и его граждан. Стоит также вспомнить инцидент в Хан-Шейхуне, когда имела место провокация с использованием химического оружия. Сразу после этого США, не дождавшись результатов объективного и качественного расследования, нанесли ракетный удар по авиабазе Эш-Шайрат», — напоминает собеседник агентства.

    Спикер добавил, что в докладе международной организации говорится о том, что химического оружия у правительственных сил Сирии нет, оно было уничтожено. Один лишь этот факт говорит о том, что все обвинения сил САА в применении отравляющих веществ — это чистой воды провокация со стороны террористов и тех сил, которые прямо или косвенно их поддерживают.

    В Госдуме резко осудили позицию Меркель по «химатакам» в Сирии

    «Я напомню, что российская сторона заранее предупреждала о готовящихся провокациях с использованием химического оружия, но западная общественность, возглавляемая Соединенными Штатами, почему-то предпочла закрыть глаза на наши предупреждения. Теперь же они позволяют себе делать голословные обвинения в адрес сирийского правительства, якобы руководство САР использовало отравляющие вещества против собственного населения. Это же полный бред!» — заявил Андрей Красов.

    В завершение он сказал, что Сирия ведет кровопролитную войну против террористов. И вместо того, чтобы оказать сирийским властям всестороннюю помощь в борьбе с терроризмом, Запад путем вбросов и провокаций пытается подорвать потенциал вооруженных сил САР.

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #меркель #россия #сша #сирия #германия #политика #красов
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