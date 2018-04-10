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Глава МИД Украины посетит Македонию с официальным визитом
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    Глава МИД Украины посетит Македонию с официальным визитом

    17:36  10 Апреля 2018
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    Глава МИД Украины посетит Македонию с официальным визитом

    Киев, 10 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит с официальным двухдневным визитом Македонию, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины.

    Климкин 11 апреля прибудет Македонию, где проведет два дня. Во время своего официального визита глава украинского внешнеполитического ведомства намерен встретиться с руководством страны.

    «В Скопье Павел Климкин встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с македонским коллегой Николой Димитровым», — констатировали представители украинского министерства.

    Ранее украинский посол в Канаде Андрей Шевченко заявил, что главу дипломатического ведомства Украины Павла Климкина пригласили на встречу министров иностранных дел стран G7 («Большой семерки»).

    Глава МИД Украины посетит Македонию с официальным визитом

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #климкин #мид #визит #македония
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