Глава МИД Украины посетит Македонию с официальным визитом

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Киев, 10 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит с официальным двухдневным визитом Македонию, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины.

Климкин 11 апреля прибудет Македонию, где проведет два дня. Во время своего официального визита глава украинского внешнеполитического ведомства намерен встретиться с руководством страны.

«В Скопье Павел Климкин встретится с высшим руководством страны и проведет переговоры с македонским коллегой Николой Димитровым», — констатировали представители украинского министерства.

Ранее украинский посол в Канаде Андрей Шевченко заявил, что главу дипломатического ведомства Украины Павла Климкина пригласили на встречу министров иностранных дел стран G7 («Большой семерки»).

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