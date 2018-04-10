Эксперты рассказали, что будет с рублем и нужно ли скупать валюту

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Москва, 10 апреля. Российские эксперты прокомментировали падение национальной валюты к доллару и евро, курс рубля по данным Центробанка на 10 апреля составил 62,36 руб. за доллар и 76,85 руб. за евро.

Банк России располагает рядом инструментов, если возникнут риски финансовой стабильной, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам ряда российских аналитиков, прогноз курса рубля в перспективе нельзя назвать пессимистичным.

«Можно говорить о том, что после того как паника сойдет, скорее всего, рубль попытается отыграть часть потерь. В среднесрочной перспективе я не исключаю отступление доллара в район 5759 рублей за единицу американской валюты», — сказал старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич, его слова приводит «Свободная пресса».

Как отметил аналитики компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, нынешняя ситуация может оказать определенное влияние на инфляцию и рост цен, но «это явление временное». Эксперт добавил, что курс нацвалюты к доллару может сохраниться на уровне менее 60 рублей.

В РАНХиГС считают, что колебания рубля связаны с реакцией на санкции со стороны США, но курс откатится к прежним показателям. Замглавы правления «Локо Банка» Андрей Люшин уверен, что дальнейшее падение рубля маловерятно.

«Практически протестирован уровень 64, так что теперь можно ждать откат и закрепление на уровне 60-61», — резюмировал он.

В целом в экспертном сообществе полагают, что рубль стабилизируется. В случае с временными изменениями политического фона в контексте санкций скупать валюту не рекомендуют.

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