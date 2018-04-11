В АП рассматривают варианты замены четырех губернаторов

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Москва, 11 апреля. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, близкий к администрации Президента РФ, «подходят плановые сроки ротации губернаторов, но в эти сроки могут быть внесены изменения».

«Не по своей воле уйдут, возможно, Зимин, Орлова, Печеный, Борисов», — заявил источник ФАН.

Напомним, Владимир Печеный руководит Магаданской области с 8 сентября 2013 года, после того, как на выборах губернатора он победил с результатом 73,11% голосов избирателей.

Светлана Орлова была избрана губернатором Владимирской области также 8 сентября 2013 года с результатом 75 % голосов избирателей.

8 сентябре 2013 года состоялись также выборы главы Республики Хакасия, на которых победил Виктор Зимин, набрав 63,41%.

Егор Борисов был переизбран жителями Якутии на второй срок 14 сентября 2014 года; он набрал более 58% голосов избирателей. До этого Борисов руководил регионом четыре года, после того, как в 2010 году был утвержден на должность президента Республики Саха (Якутия) депутатами Государственного собрания (Ил Тумэн).

Очередные губернаторские выборы в их регионах пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

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