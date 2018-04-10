Участвовать в будущем: Роман Носиков о том, как нам жить с новыми угрозами

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Тяжелейший удар по российской экономике нанесли Соединенные Штаты Америки во главе с вождем демократического мира Дональдом Трампом. Санкции, объявленные США против России, моментально обрушили котировки акций российских предприятий на бирже. Российские миллиардеры потеряли миллиарды денег. Компания Олега Дерипаски потеряла половину стоимости и оказалась на грани дефолта. Индекс РТС ушел на 12%, рубль упал на 4% к доллару и евро. Также в лидерах падения оказались «Мечел», «Норникель», «Сбербанк», «Полюс».

Хохочет где-то заливистым смехом простая белорусская девчонка по прозвищу Рыбка. Рукоплещут иностранные журналисты. Злорадно ухают журналисты отечественные демократические. Радуется вдали от Родины бывший ее вице-премьер Альфред Рейнгольдович Кох:

«Прежде всего это ударит по Красноярску и Иркутску. И, разумеется, по бюджетам этих регионов. Детсадам, школам, медицине, культуре, дорогам... Ниче так? Мда… Вы голосовали за Путина? Вы думали — это такой смешной перфоманс с мультиками про ядерные ракеты и оккупацию Крыма? Вы думали вас это не коснется?»

Отомстили. Не сами, конечно, но и так приятно. Приятно посмотреть, как русский мужик расплатится за свое неповиновение.

Вот-вот посыплется проклятая Россия как карточный домик и мужика этого придавит.

Американский эсминец «Дональд Кук» встал на расстоянии 100 километров от российской военной базы в Сирии. Причем сделано это было сразу после заявления американского представителя в ООН, что США намерены действовать в Сирии независимо от ООН.

Вот-вот покажет американский бравый дядя Сэм России ее истинное место. Сейчас ракетами, джавелинами, новейшими истребителями и все — иллюзия российского превосходства в Сирии будет окончательно развеяна.

Какова же реакция?

Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить варианты поддержки компаний, подпавших под новые санкции США.

И их, конечно же, поддержат.

Компания «Новатэк» воспользовалась обвалом рынка и скупила собственные акции.

Лично председатель правления газовой компании Леонид Михельсон направил на покупку GDR своей компании 2,009 млн. долл. А что такое «Новатэк»? Это добыча на Юрхаровском, Восточно-Таркосалинском, Ханчейском и других месторождениях Ямало-Ненецкого округа, это Ямал СПГ. Это одна из инфраструктурных частей Северного пути. Это будущее.

Будущее временно подешевело, и его купили.

Кстати, ваш покорный слуга поступил так же. Не на такие бешеные деньги, но все равно — я купил себе немного будущего в виде «Новатэка». И еще «Мосэнерго». И «Полюс». И еще по мелочи, на что денег хватило.

Нет — у меня нет планов стать миллионером. Просто будущее временно подешевело, и грех было не воспользоваться.

Ну и на сдачу немного EN+. Почему нет?

Дмитрий Анатольевич сказал, что поддержит — значит, поддержит. Он же еще никогда не обманывал бизнес. Как поддержит? Не знаю. Но если рассуждать логически, то можно простимулировать, например, внутренний спрос на алюминий. Например, за счет развития собственного авиапрома. Да хоть сковородки потолще начать делать.

Это и рабочие места, и налоги, и развитие.

Вопрос в том, верите вы в будущее, или нет. В российское государство, в богатства русской земли, в российского человека. Если да — покупайте будущее, пока оно недорогое.

Сможет ли нас напугать «Дональд Кук»? F-22? «Томагавки»?

Так пугали же уже.

И в Корее. И во Вьетнаме. Встречались уже наши с ихними. Что-то я не припомню, чтобы они эти годовщины тех встреч праздновали.

Евгений Георгиевич Пепеляев не даст соврать.

Я как-то уже писал, что в мире скоро зазвучит новая русская симфония.

Вот она.

И когда она отзвучит, встретившиеся на Ближнем Востоке разойдутся изменившимися — одна из них выйдет в сверхдержавы, а вторая уйдет из них.

И какую музыку мы при этом слышим, это зависит от того, что у нас в штанах — то, что положено — то, чем делают будущее, или воспоминания об СССР или Российской империи, которые мы потеряли.

Звенит это по-разному. И, поверьте, — мир внимательно слушает.

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