США поставили на голосование СБ ООН резолюцию о расследовании инцидентов с химоружием в Сирии

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Москва, 10 апреля. Власти Соединенных Штатов направили запрос в Совбез ООН о проведении во вторник голосования по предложенной ими резолюции о расследовании инцидентов с химическим оружием в Сирийской республике.

Как сообщает агентство Reuters, голосование должно состояться в 15.00 по местному времени (22.00 мск).

Напомним, как заявили ранее в министерстве иностранных дел РФ, целью вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими войсками является выгораживание террористов и оправдание возможных силовых ударов извне. При этом в Генеральном штабе Вооруженных Сил РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Официальный Дамаск не раз заявлял, что не имеет химоружия, поскольку все отравляющие вещества ранее были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО. Стоит отметить, что воюющие в Сирии боевики имеют доступ к химоружию и используют его для провокаций против Дамаска.

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