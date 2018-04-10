Пропавшую в Саратовской области девочку нашли мертвой

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Саратов, 10 апреля. Пропавшую в Саратовской области 12-летнюю девочку нашли мертвой. Возбуждено уголовное дело.

Девочка-подросток ушла из дома 8 апреля и не вернулась, сообщает «Свободная пресса». Ребенка разыскивали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Тело 12-летней девочки обнаружили в водоеме в районе кирпичного завода в Красноармейске в дневное время суток во вторник, 10 апреля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

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