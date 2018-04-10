Сирия: за жертв мнимой «химатаки» в Думе могли выдать отравившихся угарным газом

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Как рассказал сотрудник международной гуманитарной организации, вышедшие из Думы мирные жители сообщили, что женщины и дети, которых «Белые каски» выставили жертвами мнимой «химатаки» сирийской правительственной армии, якобы произошедшей в ночь на 8 апреля в Восточной Гуте, на самом деле могли отравиться угарным газом.

«Таких трагедий там произошло немало. Люди вынуждены, спасаясь от обстрелов, сидеть в подземельях. Чтобы выживать, там топят печки всем, что горит, в том числе и пластиком. При горении он выделяет массу токсичных веществ. В замкнутом помещении при горении пластика достаточно 30 минут, чтобы наступил летальный исход», — приводит «Независимая газета» слова сотрудника международной гуманитарной организации.

Он же сообщил, что боевики из «Джейш аль-Ислам» (группировка запрещена в России), решившие принять условия амнистии сирийского правительства и остаться в Думе, заявили, что верить «Белым каскам», распространяющим слухи о якобы имевшей место быть химатаке, нельзя, потому что это постановка.

Здесь стоит напомнить, что, как утверждают группы гражданской обороны сирийской оппозиции «Белые каски», Дамаск якобы хотел провести химатаку на боевиков «Джейш аль-Ислам», но «промахнулся». В результате этого якобы пострадали 700 мирных жителей Думы, а 35 человек погибли, заявляли «Белые каски», подтверждая свои слова в соцсетях постановочными фотографиями и видео.

«Все обвинения «Белых касок», а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки, не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие», — ответили на заявления «Белых касок» в Центре примирения враждующих сторон в САР.

По словам советника президента Сирии Башара Асада, правительственная армия на сегодня контролирует порядка 90% Восточной Гуты, а Дума — последний оплот террористов — на данный момент окружена.

«С помощью российских военных идут переговоры с остатками боевиков из «Джейш аль-Ислам» о капитуляции или выезде за пределы Думы. Проводить химатаку, не имеющую даже тактического значения, чтобы спровоцировать негативную международную реакцию и военное вмешательство извне? Зачем? Мы без химоружия успешно освободили Харасту и Джобар», — заметил советник Асада.

Более того, военная правительственная армия перехватила, в том числе с помощью российских коллег, радиопереговоры между лидерами «Джейш аль-Ислам» о том, что «по указанию извне они готовились к инсценировке и постановке сцен химатаки».

«Тела жертв, погибших или умерших от многочисленных лишений, собирались заблаговременно и размещались штабелями в подвалах. Спецслужбы Сирии располагают достаточным количеством документальных данных, свидетельствующих о том, что это очередная банальная провокация. Знают они и как она готовилась», — рассказал источник в сирийской разведке.

Отметим, что, несмотря на противоречивость и бездоказательность информации, предоставленной «Белыми касками», а также тот факт, что весь химический арсенал был вывезен из Сирии и утилизирован под присмотром инспекторов Организации по запрещению химоружия, западные страны обвинили официальный Дамаск в использовании бомбы с хлором в Думе, увеличив давление на Сирию и Россию.

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