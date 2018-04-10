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Сирия: за жертв мнимой «химатаки» в Думе могли выдать отравившихся угарным газом
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    Сирия: за жертв мнимой «химатаки» в Думе могли выдать отравившихся угарным газом

    17:23  10 Апреля 2018
    962

    Сирия: за жертв «химатаки» в Думе выдали отравившихся угарным газом

    Как рассказал сотрудник международной гуманитарной организации, вышедшие из Думы мирные жители сообщили, что женщины и дети, которых «Белые каски» выставили жертвами мнимой «химатаки» сирийской правительственной армии, якобы произошедшей в ночь на 8 апреля в Восточной Гуте, на самом деле могли отравиться угарным газом.

    «Таких трагедий там произошло немало. Люди вынуждены, спасаясь от обстрелов, сидеть в подземельях. Чтобы выживать, там топят печки всем, что горит, в том числе и пластиком. При горении он выделяет массу токсичных веществ. В замкнутом помещении при горении пластика достаточно 30 минут, чтобы наступил летальный исход», — приводит «Независимая газета» слова сотрудника международной гуманитарной организации.

    Он же сообщил, что боевики из «Джейш аль-Ислам» (группировка запрещена в России), решившие принять условия амнистии сирийского правительства и остаться в Думе, заявили, что верить «Белым каскам», распространяющим слухи о якобы имевшей место быть химатаке, нельзя, потому что это постановка.

    Сирия: за жертв «химатаки» в Думе выдали отравившихся угарным газом

    Здесь стоит напомнить, что, как утверждают группы гражданской обороны сирийской оппозиции «Белые каски», Дамаск якобы хотел провести химатаку на боевиков «Джейш аль-Ислам», но «промахнулся». В результате этого якобы пострадали 700 мирных жителей Думы, а 35 человек погибли, заявляли «Белые каски», подтверждая свои слова в соцсетях постановочными фотографиями и видео.

    «Все обвинения «Белых касок», а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки, не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие», — ответили на заявления «Белых касок» в Центре примирения враждующих сторон в САР.

    По словам советника президента Сирии Башара Асада, правительственная армия на сегодня контролирует порядка 90% Восточной Гуты, а Дума — последний оплот террористов — на данный момент окружена.

    «С помощью российских военных идут переговоры с остатками боевиков из «Джейш аль-Ислам» о капитуляции или выезде за пределы Думы. Проводить химатаку, не имеющую даже тактического значения, чтобы спровоцировать негативную международную реакцию и военное вмешательство извне? Зачем? Мы без химоружия успешно освободили Харасту и Джобар», — заметил советник Асада.

    Сирия: за жертв «химатаки» в Думе выдали отравившихся угарным газом

    Более того, военная правительственная армия перехватила, в том числе с помощью российских коллег, радиопереговоры между лидерами «Джейш аль-Ислам» о том, что «по указанию извне они готовились к инсценировке и постановке сцен химатаки».

    «Тела жертв, погибших или умерших от многочисленных лишений, собирались заблаговременно и размещались штабелями в подвалах. Спецслужбы Сирии располагают достаточным количеством документальных данных, свидетельствующих о том, что это очередная банальная провокация. Знают они и как она готовилась», — рассказал источник в сирийской разведке.

    Отметим, что, несмотря на противоречивость и бездоказательность информации, предоставленной «Белыми касками», а также тот факт, что весь химический арсенал был вывезен из Сирии и утилизирован под присмотром инспекторов Организации по запрещению химоружия, западные страны обвинили официальный Дамаск в использовании бомбы с хлором в Думе, увеличив давление на Сирию и Россию.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #дамаск #башар асад #восточная гута #дума #химатака #николай плотников
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