Юдин прокомментировал вероятный уход Знарка из СКА
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Москва, 10 апреля. Бывший защитник СКА, а ныне эксперт Александр Юдин прокомментировал вероятный уход Олега Знарка с поста главного тренера петербургского клуба.
В интервью Федеральному агентству новостей Юдин отметил, что для СКА подобное развитие событий, безусловно, станет большой потерей.
«Олег Знарок — лучший тренер. Он глыба. Конечно, для СКА это станет потерей. Он ведь нашел общий язык со всеми звездами, выиграл с ними все, что можно. Наверное, ему немного не хватило эмоций в этом сезоне. И фарта», — сказал Юдин.
Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что Олег Знарок покинет СКА в межсезонье. Его вероятным сменщиком был назван экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев.
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