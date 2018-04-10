Юдин прокомментировал вероятный уход Знарка из СКА

Москва, 10 апреля. Бывший защитник СКА, а ныне эксперт Александр Юдин прокомментировал вероятный уход Олега Знарка с поста главного тренера петербургского клуба.

В интервью Федеральному агентству новостей Юдин отметил, что для СКА подобное развитие событий, безусловно, станет большой потерей.

«Олег Знарок — лучший тренер. Он глыба. Конечно, для СКА это станет потерей. Он ведь нашел общий язык со всеми звездами, выиграл с ними все, что можно. Наверное, ему немного не хватило эмоций в этом сезоне. И фарта», — сказал Юдин.