Более 200 человек эвакуировали из здания суда в Киеве из-за сообщения о бомбе

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Киев, 10 апреля. Около 200 человек эвакуировали из здания суда в Киеве из-за ложного сообщения о минировании. Об этом рассказали в пресс-службе управления Национальной полиции Украины в Киеве.

По данным правоохранительных органов, сообщение о бомбе поступило в 14.40 мск. На место оперативно выехали спасатели, полиция, следователи. Из помещения вывели около 200 человек. В результате осмотра здания опасных предметов не обнаружили. Возбуждено уголовное дело. Человеку, «заминировавшему» суд, грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее более двух тысяч человек эвакуировали в Киеве после звонков о минировании.

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