Врачи выяснили, что будет, если съесть самый острый перец в мире

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Москва, 10 апреля. Медики узнали, как самый острый в мире перец «Каролинский жнец» может повлиять на организм человека.

В качестве эксперимента они предложили 34-летнему пациенту попробовать экзотичный сорт чили. В результате у 34-летнего мужчины начались сильные боли в шее и голове, которые продолжались несколько дней. Никаких других неприятных симптомов у респондента не отмечалось.

В ходе компьютерной томографии выяснилось, что произошло несколько артериальных сокращений в мозге. Оказалось, что мужчина страдает от обратимого церебрального вазокострикторного синдрома, который вызывает головные боли. Спустя месяц его состояние полностью стабилизировалось.

Отметим, что «Каролинский жнец» является самым острым перцем в мире. Каждый год люди пытаются побить рекорд по скорости его поедания.

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