Первым рейсом «Аэрофлота» в Каир в среду отправятся около 120 пассажиров

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Москва, 10 апреля. Примерно 120 пассажиров отправятся в среду первым рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Каир после возобновления прямого авиасообщения между Россией и Египтом.

«На первом рейсе из Москвы в Каир завтра, 11 апреля, отправится порядка 120 пассажиров», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Как отметили в «Аэрофлоте», на рейсы из Москвы в Каир забронировано около 3,75 тысячи кресел на момент начала перевозок и до конца летнего расписания (27 октября). На ближайшие рейсы загрузка составляет более 85%, передает РИА Новости.

28 марта глава Митранспорта РФ Максим Соколов сообщил, что переговоры о возобновлении авиасообщения с курортами Египта возобновятся в конце весны или в начале лета.

Напомним, российские авиакомпании прекратили полеты в Каир после катастрофы A321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. 4 января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения.

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