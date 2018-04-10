Посол Израиля рассказал о вызове в МИД России

В закладки

Москва, 10 апреля. Посол Израиля в Москве Гарри Корен, который был вызван в российский МИД для обсуждения ситуации в Сирии, назвал прошедшую встречу обычной беседой.

Встреча, которая состоялась во вторник, 10 апреля, в министерстве иностранных дел продолжалась чуть меньше часа. Гарри Корен не стал комментировать итоги встречи, он лишь отметил, что это была «обычная регулярная беседа». Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что посол Израиля в Москве Гарри Корен был вызван в министерство иностранных дел России для обсуждения ситуации в Сирии. Встреча прошла со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаилом Богдановым.

Ранее министерство обороны России информировало о том, что в ночь на 9 апреля два израильских истребителя нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.