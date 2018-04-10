Путин поручил Медведеву проанализировать, почему майские указы не были реализованы на 100%

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Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проанализировать, почему не по всем направлениям майских указов удалось выполнить план на 100 процентов.

Глава государства Владимир Путин встретился с премьером Дмитрием Медведевым накануне отчета правительства в Госдуме.

«Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100 процентов удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать и вместе с коллегами это нужно обсуждать», — сказал российский лидер.

В 2017 году социальные обязательства государства были полностью реализованы. Дмитрий Медведев предложил подвести итоги по исполнению майских указов Путина.

«Все, что было поручено сделать президентом, что правительство принимало на себя в качестве ориентиров, все сделано», — отметил премьер.

Поскольку отчет по майским указам носит «пролонгированный характер», то можно представить определенные итоги. Глава российского правительства добавил, что несмотря на сложности и ситуацию в ряде регионов, удалось выйти на плановые показатели.

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