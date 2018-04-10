Российские инженеры готовят к испытаниям легкий водородный самолет

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Москва, 10 апреля. Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова намерен в 2019 году провести первые летные испытания легкого двухместного водородного самолета. Отмечается, что он будет создан на основе воздушного судна «Сигма-4».

Предполагается, что летательный аппарат является разновидностью электрического самолета. Собирает водородный самолет конструктор Сергей Игнатьев из конструкторского бюро «Сигма-Авиа». Как пишет портал «N+1», он же является разработчиком базового самолета «Сигма-4». Как добавили разработчики, на первом этапе проведут испытания самолета, в котором водород для топливного элемента будет храниться под высоким давлением в композитном баллоне. На следующем этапе испытания пройдет воздушное судно с системой хранения водорода в жидком виде.

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