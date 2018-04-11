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Красная горка 2018: когда отмечается, лучшие дни для свадьбы, обряды и приметы для девушек
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    Красная горка 2018: когда отмечается, лучшие дни для свадьбы, обряды и приметы для девушек

    10:00  11 Апреля 2018
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    Красная горка 2018: когда отмечается, лучшие дни для свадьбы, обряды и приметы для девушек

    Красная горка — это народное название праздника Антипасха, посвященного памяти апостола Фомы. Праздник отмечается по окончании пасхальной недели — Светлой седмицы. Подробнее об Антипасхе, Фоминой неделе и первом после Пасхи дне поминовения усопших — Радонице — читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Когда в 2018 году отмечаются Красная горка

    Красная горка (Антипасха) в 2018 году отмечается в воскресенье, 15 апреля.

    Что такое Красная горка

    Красная горка, которая отмечается вместе с Антипасхой, — это очень древний, еще дохристианский праздник окончания зимы, весеннего возрождения природы после зимней спячки, похожей на смерть, что созвучно идее Пасхи.

    Название «Красная горка» связано с тем, что в этот день в деревнях было принято забираться на освободившиеся от снега пригорки, которые назывались красными (то есть красивыми). Молодежь жгла на этих пригорках костры и водила хороводы, согласно поверью, шумные обряды отгоняли от поселений и пастбищ злых духов.

    Красная горка считалась праздником не только весеннего возрождения, но и женского начала, дающего жизнь. Поэтому в этот день было принято чествовать девушек и женщин, на Руси это был народный женский день. Все основные обряды в этот день доверяли женщинам и девушкам, в том числе именно они одаривали односельчан пасхальными угощениями, в первую очередь яйцами, которые в народной традиции символизируют жизнь.

    В этот день, особенно если земля уже освободилась он снега, сельские жители пировали, расстелив скатерти прямо на земле. В основном ели яичницу и блины, символизирующие солнце.

    Пасхальные яйца - один из главных атрибутов праздника

    Красная горка — начало весеннего свадебного сезона

    Как известно, с начала Масленицы и до окончания первой пасхальной недели — Светлой седмицы — церковь не проводит венчаний. А вот сразу после Антипсхи запрет снимается. Поэтому Красная горка — это рубежный день, с которого на Руси начинался весенний свадебный сезон.

    На Красную горку начинались смотрины невест и женихов, также в это время чествовали молодоженов, которые поженились в осенний свадебный сезон, когда на Руси игралось больше всего свадеб (это было удобно делать после окончания уборки урожая). А вот весной, когда запасы подходили к концу, жениться было дороже — это могли себе позволить только зажиточные селяне. Именно поэтому жениться весной на Красную горку было более престижным, и такие союзы считались более долговечными и прочными.

    В это время на Руси начинался сезон гуляний и посиделок молодежи. Но, поскольку сама Красная горка входит в Светлую седмицу, да и вообще в течение сорока дней после Пасхи (до Вознесения) идет очень важный для христиан период, слишком вольные гулянки в это время в деревнях не приветствовались. (Более разгульные развлечения сельская молодежь практиковала летом — на Ивана Купалу).

    А на Красную горку молодежь чинно прогуливалась по деревенским улицам, парни присматривались к девушкам на предмет будущего сватовства. Сельские незамужние девушки, в отличие от дворянок, были весьма бойкими и тоже внимательно рассматривали парней, выбирая женихов.

    По приметам тем, кто на Красную горку оставался дома, ближайший год суждено было провести в одиночестве. А девушки, которые пренебрегали общим весельем, вообще рисковали не выйти замуж.

    Кто на Красную горку женится — вовек не разженится

    Когда лучше всего жениться в 2018 году

    В старину говорили:

    «Кто на Красную горку женится — вовек не разженится».

    Браки, заключенные в этот период, считались самыми прочными, удачными и благополучными.

    Традиция играть свадьбы на Красную горку жива и поныне. Хотя на саму Красную горку венчаться еще нельзя, этот день очень популярен для регистрации брака во дворцах бракосочетаний или в отделах ЗАГС. Также хорошей приметой считается подать в этот день заявление на регистрацию брака.

    В 2018 году самым удачным временем для замужества считается не только сама Красная горка (15 апреля), но и вся неделя после нее — по 22 апреля включительно.

    Впрочем, в северных городах, например, в Санкт-Петербурге, сегодня наиболее популярным временем для свадеб считается летний период, когда невеста может щегольнуть роскошным платьем, не рискуя замерзнуть.

    Многие народные приметы на Красную горку связаны с водой

    Народные приметы и традиции на Красную горку

    Многие народные приметы на Красную горку были связаны с водой, смывавшей зимнюю грязь, дающей обновление и чистоту.

    Считалось, что на Красную горку надо бросить в колодец монету, а потом умыться колодезной водой — этот обряд должен был приманить красоту, удачу и богатство.

    В деревнях девушки также умывались водой, которой в пасхальную неделю мыли закопченные за зиму иконы. «Умыться с иконы» — считалось лучшим средством для красоты и здоровья.

    Также хорошей приметой на Красную горку считался дождь, а умывание дождевой водой также, по приметам, приносило красоту и здоровье.

    Но не все «водные» обряды были совсем уж безобидны. Так, в деревнях считалось, что, если парень облил девушку на Красную горку водой, — значит, он к ней посватался. Но если парень просто пошутил и не собирался жениться на облитой водой девушке, то она считалась опозоренной и рисковала вообще не выйти замуж.

    Также считалось, что тем, кто сидит дома на Красную горку, унывает, обижается и куксится, не видать удачи в личной жизни.

    Много примет было связано с пасхальными яйцами, которые считались символом жизни и отличным предметом для того, чтобы погадать на свою судьбу. Например, девушки пускали пасхальные яйца «наперегонки» с пригорков — чье яйцо докатился до низу первым, та первой и замуж выйдет. Если яйцо разбилось — не жди удачи в личной жизни, а если прикатилось целым — год сложится удачно.

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    Автор: Ольга Василенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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