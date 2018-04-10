Было бы с чего откладывать: россиян озадачил совет Силуанова самим копить на достойную пенсию

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Москва, 10 апреля. Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что граждане страны должны самостоятельно заботиться о достойной пенсии при помощи накопительных пенсионных систем, не рассчитывая лишь на государство.

Россияне во вторник активно обсуждают это заявление. Вполне предсказуемо, пользователям социальных сетей нашлось, что ответить главе Минфина на подобное высказывание.

«Они бы позаботились, как только их доходы вырастут до уровня правительства…» — написал озадаченный высказыванием Силуанова Vitaly Veles.

«Надо каждого в правительство на месяц ставить, тогда все на пенсию накопят», — почти дословно повторила мысль предыдущего оратора Екатерина Гусельникова.

«Было бы с чего откладывать…» — пожаловалась Анита Борсова.

«Зачем тогда Пенсионный фонд России!?» — задался вопросом Nikolay Gu.

«Отказываюсь платить налоги. Буду их направлять на свои накопления», — воспринял заявление Силуанова буквально Андрей Дильман.

Напомним, глава министерства финансов РФ Антон Силуанов во вторник посоветовал россиянам думать не только о помощи государства, но и самим позаботиться о достойной пенсии.

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