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Порошенко предложил Меркель киевский сценарий ввода миротворцев в Донбасс
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    Порошенко предложил Меркель киевский сценарий ввода миротворцев в Донбасс

    17:11  10 Апреля 2018
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    Порошенко предложил Меркель киевский сценарий ввода миротворцев в Донбасс

    Берлин, 10 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко заявила, что введение в Донбасс миротворческой миссии ООН остается целью Берлина. Сам же Порошенко предложил Меркель киевский сценарий ввода миротворцев в Донбасс.

    «К сожалению, прогресс в реализации минских соглашений очень ограничен, — сказала Меркель. — У нас нет настоящего перемирия, тем не менее, мы очень обстоятельно поговорили о том, что хотим продолжать стремиться к проекту миротворческой миссии на базе ООН».

    Меркель также указала на то, что Берлин никогда не поддержит формат миссии «против Украины», не соответствующей имеющейся необходимости, при этом решение о вводе миротворцев «должно быть согласовано со всеми участниками»

    В свою очередь, Порошенко в своем twitter написал, что «российский сценарий — это не миротворцы, а «эскорт» для наблюдателей ОБСЕ». По его словам, данный формат не способствует прекращению войны и установлению мира.

    «Миротворцы должны иметь мандат на всю оккупированную территорию Донбасса, а также мандат на разоружение незаконных вооруженных формирований», — отметил украинский президент.

    Напомним, что инициатором проведения миротворческой операции в Донбассе выступил президент РФ Владимир Путин. Он предложил разместить «голубые каски» на линии разграничения для защиты наблюдателей ОБСЕ. Киев поддержал это предложение, но настоял на том, чтобы миротворцы были введены не только на линии разведения сил, а на всей территории Донбасса.

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    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #меркель #донбасс #порошенко #миротворцы
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