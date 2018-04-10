Появилось видео частичного обрушения трехэтажного здания в Кургане

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Курган, 10 апреля. В областном центре Курганской области 10 апреля произошло обрушение междуэтажного перекрытия в трехэтажном торгово-офисном здании. Очевидцы рассказали подробности инцидента, в Сети появилось соответствующее видео.

ЧП произошло в доме № 77 по улице Бурова–Петрова, где на первом этаже находится супермаркет «Магнит», а выше расположены офисные помещения и медицинская клиника. Очевидец происшествия Сергей рассказал, что вошел в здание перед тем, как произошло обрушения. Он увидел, что оттуда все бегут.

«Что-то затрещало. Вышли все на улицу. В «Магните» еще оставались последние. Затрещало все. Все выйти успели, ну и все. Часть второго этажа рухнула», — сказал мужчина, его слова передает «360».

Спасатели эвакуировали из здания 33 человека, персонал офисных помещений выбрался самостоятельно. Погибших и при инциденте нет. Правоохранительные органы уточняют списки арендаторов и собственников торгового комплекса. По факту обрушения перекрытия ведется доследственная проверка.

В Кургане в "Магните»"потолок и весь верхний этаж рухнул прямо в торговый зал, не выдержала конструкция. pic.twitter.com/er7y2UmHVC — Королевство Алания (@monarh_alania) 10 апреля 2018 г.

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