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Российские комплексы глушат американские беспилотники в Сирии — СМИ
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    Российские комплексы глушат американские беспилотники в Сирии — СМИ

    17:05  10 Апреля 2018
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    Российские комплексы глушат американские беспилотники в Сирии — СМИ

    Москва, 10 апреля. Российские подразделения радиоэлектронной борьбы создают помехи для работы американских беспилотников в Сирии, чтобы не допустить атаки США на правительственные войска САР.

    Источники в американской армии сообщили журналистам NBC, что Россия пытается не допустить атаки США на сирийские войска. Напомним, президент США Дональд Трамп заявил об ответе Штатов после провокации в сирийской Думе, в которой на Западе необоснованно обвинили Дамаск.

    Подразделения радиоэлектронной борьбы России создают помехи для американской навигационной спутниковой системы GPS. При этом американские специалисты по достоинству оценили работу РФ по заглушке беспилотников. Они признали, что эффективность российских комплексов РЭБ очень высокая. Эксперты США рассказали, что под их воздействие попали даже закодированные каналы связи. При этом отмечается, что в САР по-прежнему действует обеспечение безопасности полетов.

    Стоит отметить, что у России, действительно, есть отлично зарекомендовавшие себя комплексы радиоэлектронной борьбы, способные выключать спутниковую навигацию в установленных районах. Так, во время учений в Забайкалье российские комплексы «Красуха» и «Борисоглебск-2» подавили не только мобильную связь и сигнал GPS, но и систему управления беспилотников гипотетического противника.

    Напомним, ранее западные СМИ распространили сообщение о якобы гибели 70 человек в Думе из-за применения отравляющего газа. Они проигнорировали многократные заявления Дамаска о том, что воюющие в Сирии боевики, которых поддерживают западные страны, имеют доступ к отравляющим веществам и готовят провокации, чтобы потом обвинить правительство страны. Власти Сирии подчеркнули, что весь арсенал химоружия, который имелся в распоряжении Дамаска, был вывезен и утилизирован под присмотром ОЗХО.

    Однако США все же выступили с обвинениями в адрес сирийских властей. Отметим, что голословность американских обвинений в адрес Дамаска подтвердили местные врачи. Медики в Думе опровергли слухи о поступлении пациентов с признаками химического отравления.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #сирия #рэб #провокация #удар #беспилотники
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