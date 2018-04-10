Путин пообещал вернуть вопросы ветеринарного контроля на федеральный уровень

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Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы ветеринарного контроля будут возвращены с регионального на федеральный уровень.

«Мы передали ветеринарный контроль на региональный уровень, и, соответственно, сразу все это начало уходить», — заявил глава государства, выступая в Курчатовском институте.

По словам Путина, в ходе форума в Краснодаре был поднят вопрос о том, чтобы поднять контроль на федеральный уровень, что будет сделано.

На встрече также подняли вопрос об угрозе отечественной ветеринарной науке, которые потеряла много исследовательских институтов. В данный момент их всего четыре. Поступило предложение создать новые научные центры в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, на Юге.

Путин поддержал предложения по ветеринарному контролю, назвав их уместными.

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