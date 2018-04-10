Леонид Слуцкий: Все это «хайлилайкли» очень дурно выглядит

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Москва, 10 апреля. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «США дошли практически до крайней точки своего маниакального безумия и русофобской истерии».

Комментируя итоги экстренного заседания СБ ООН Леонид Слуцкий заявил, что «спешно организованная новая провокация США должна отвлечь внимание от выплывающего наружу вранья».

«Такого хамства, которое они позволяли себя на последнем заседании СБ ООН, не было даже в годы «холодной войны», — подчеркнул Слуцкий. — Сейчас вырабатывается комплекс мер, о чем уже заявляли в МИД РФ и других ведомствах, чтобы защитить позицию России».

По мнению Слуцкого, это не что иное, как новая попытка отвлечь внимание от «дела Скрипаля».

«Конечно, «Дело Скрипалей» рассыпается на глазах, Великобритания спешно пытается уничтожить все улики, а самих Скрипалей переправить в США. Все это «хайлилайкли» очень дурно выглядит. И здесь опять мы видим любимый прием Запада — хвост виляет собакой. Чтобы отвлечь внимание от выплывающего наружу одного вранья, они спешно организовывают другую провокацию, чтобы опять обвинить Россию, а также Иран и Сирию».

Напомним, 9 апреля 2018 года состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждалась история с провокационным информационным вбросом о химической атаке в сирийском городе Дума. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании, что Америка ответит на якобы применение химоружия в Сирии, если СБ не сможет защитить мирных жителей. При этом представитель от США не смогла предоставить убедительных доказательств своих слов.

В ответ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о конфронтационной линии, которую по отношению к России, подталкивая к этому и другие страны, ведут США, Великобритания, Франция. Не гнушаясь при этом никакими средствами, начиная от клеветы и лжи и заканчивая шантажом и санкциями.

Ранее Международный Комитет Красного Креста резюмировал, что не располагает информацией о химатаке и ее возможных жертвах в городе Дума. Сотрудники Сирийского Арабского Красного Полумесяца также ничего не зафиксировали.

В январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально объявила об уничтожении последней партии химического оружия, состоявшего на вооружении Минобороны Сирии. Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю подтвердил тогда, что «этот процесс завершает важную главу сирийской программы по химоружию».

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