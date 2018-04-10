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Политика
Кудрин объяснил, почему России нельзя вводить ответные санкции против США
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    Кудрин объяснил, почему России нельзя вводить ответные санкции против США

    16:38  10 Апреля 2018
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    Кудрин объяснил, почему России нельзя вводить ответные санкции против США

    Москва, 10 апреля. Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин отказался предсказывать ответ РФ на санкции США.

    По словам экс-министра, он не может сказать, какие санкции может ввести Москва против Вашингтона. Он уточнил, что западный бизнес приносит в страну технологии и инвестиции. По его словам, санкции будут ущемлять эти отрасли и не будут продуктивны.

    Кудрин напомнил, что «политики, которые вводят санкции против России — это одна история, а бизнес — это другая».

    Напомним, ранее Минфин США расширил санкционный список против РФ. В него попали несколько российских миллиардеров и крупных компаний. Российский журналист Владимир Соловьев считает, что Москве пора ответить на «экономическую пощечину» Вашингтона и срочно предпринять решительные меры после ввода новых санкций США. Он подчеркнул, что американский «черный список» является экономической войной, которую США объявили всей России.

    Кудрин объяснил, почему России нельзя вводить ответные санкции против США

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    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #санкции #сша #кудрин
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