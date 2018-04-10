Кудрин объяснил, почему России нельзя вводить ответные санкции против США

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Москва, 10 апреля. Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин отказался предсказывать ответ РФ на санкции США.

По словам экс-министра, он не может сказать, какие санкции может ввести Москва против Вашингтона. Он уточнил, что западный бизнес приносит в страну технологии и инвестиции. По его словам, санкции будут ущемлять эти отрасли и не будут продуктивны.

Кудрин напомнил, что «политики, которые вводят санкции против России — это одна история, а бизнес — это другая».

Напомним, ранее Минфин США расширил санкционный список против РФ. В него попали несколько российских миллиардеров и крупных компаний. Российский журналист Владимир Соловьев считает, что Москве пора ответить на «экономическую пощечину» Вашингтона и срочно предпринять решительные меры после ввода новых санкций США. Он подчеркнул, что американский «черный список» является экономической войной, которую США объявили всей России.

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