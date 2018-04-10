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Экономика
Эксперты объяснили, чем сотрудничество с Мадагаскаром в сфере морских перевозок выгодно РФ
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    Эксперты объяснили, чем сотрудничество с Мадагаскаром в сфере морских перевозок выгодно РФ

    16:37  10 Апреля 2018
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    Эксперты объяснили, чем сотрудничество с Мадагаскаром в сфере морских перевозок выгодно РФ

    Москва, 10 апреля. Мадагаскар способен привлечь российский бизнес и дать ему возможности выгодного развития, такое сотрудничество для России особенно выгодно и нужно на фоне агрессивной экономической политики Запада, считает председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин.

    «Пока Запад ведет против России агрессивную экономическую политику давления и санкций, нашей стране необходимо искать альтернативные пути и точки экономического развития», — объяснил он сетевому изданию «Инфореактор».

    По словам Самонкина, сотрудничество с Мадагаскаром может помочь России вернуться в Африку с экономическими, дипломатическими и политическими инициативами, что в свою очередь приведет к серьезным инвестициям в экономику РФ. Особенно перспективным эксперт назвал работу с Мадагаскаром в сфере морских перевозок.

    Эксперты объяснили, чем сотрудничество с Мадагаскаром в сфере морских перевозок выгодно РФ

    Самонкин напомнил, что экономическим сердцем острова является порт Туамасина, где сосредоточено три четверти морской торговли страны. После модернизации порт вышел на новый уровень и отвечает самым высоким нормам, международным стандартам и требованиям безопасности перевозки грузов. По словам Самонкина, сегодня Туамасина – выгодный коммерческий проект.

    «Поэтому для российских компаний сотрудничество с Мадагаскаром в плане морских перевозок может быть весьма выгодным и перспективным. При этом он является благоприятным местом в центре мира и дешевым портом для экономии средств», — отметил эксперт.

    В свою очередь эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергей Простаков напомнил, что Мадагаскар находится на пересечении важнейшего торгового пути из Ближнего Востока в Европу и обеспечивает связь между Африками и странами Азии. Он подчеркнул, что порт Туамасина – ключ к разработке ресурсов и развитию инфраструктуры всего острова.

    Напомним, в настоящее время на Мадагаскаре началось освоение первого нефтяного месторождения. Ранее эксперт объяснил ФАН, чем нефть острова может быть интересна для России.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #мадагаскар #морские перевозки
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