Эксперты объяснили, чем сотрудничество с Мадагаскаром в сфере морских перевозок выгодно РФ

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Москва, 10 апреля. Мадагаскар способен привлечь российский бизнес и дать ему возможности выгодного развития, такое сотрудничество для России особенно выгодно и нужно на фоне агрессивной экономической политики Запада, считает председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин.

«Пока Запад ведет против России агрессивную экономическую политику давления и санкций, нашей стране необходимо искать альтернативные пути и точки экономического развития», — объяснил он сетевому изданию «Инфореактор».

По словам Самонкина, сотрудничество с Мадагаскаром может помочь России вернуться в Африку с экономическими, дипломатическими и политическими инициативами, что в свою очередь приведет к серьезным инвестициям в экономику РФ. Особенно перспективным эксперт назвал работу с Мадагаскаром в сфере морских перевозок.

Самонкин напомнил, что экономическим сердцем острова является порт Туамасина, где сосредоточено три четверти морской торговли страны. После модернизации порт вышел на новый уровень и отвечает самым высоким нормам, международным стандартам и требованиям безопасности перевозки грузов. По словам Самонкина, сегодня Туамасина – выгодный коммерческий проект.

«Поэтому для российских компаний сотрудничество с Мадагаскаром в плане морских перевозок может быть весьма выгодным и перспективным. При этом он является благоприятным местом в центре мира и дешевым портом для экономии средств», — отметил эксперт.

В свою очередь эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергей Простаков напомнил, что Мадагаскар находится на пересечении важнейшего торгового пути из Ближнего Востока в Европу и обеспечивает связь между Африками и странами Азии. Он подчеркнул, что порт Туамасина – ключ к разработке ресурсов и развитию инфраструктуры всего острова.

Напомним, в настоящее время на Мадагаскаре началось освоение первого нефтяного месторождения. Ранее эксперт объяснил ФАН, чем нефть острова может быть интересна для России.

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