Ford представил Focus нового поколения

В закладки

Москва, 10 апреля. Компания Ford представила четвертое поколение своего легендарного автомобиля Focus.

Презентация состоялась в рамках специального мероприятия в Пекине. Ограниченному числу специалистов и журналистов показали новый Ford Focus в трех вариантах кузова: седан, универсал и хетчбэк с пятью дверьми.

Как отмечают ресурсы, ориентированные на освещение новостей авторынка, технические особенности новой модели пока не раскрываются, однако уже очевидно, что Ford Focus прибавил в габаритах. Кроме того, теперь машина будет снабжена ультрасовременной информационно-развлекательной системой с большим тачскрином и дополнительным LED-дисплеем.

В Китае представили четвертое поколение #FordFocus для местного рынка. Автомобиль был разработан с нуля и получил обновленный комплекс безопасности. Публичная премьера ожидается 25 апреля на Пекинском автосалоне. pic.twitter.com/LoxcaMWb0k — Autoedition.ru (@Druzhinin_Auto) April 10, 2018

Обещают не оставить новый Ford Focus и без системы предотвращения фронтальных столкновений, помощи при выезде с парковки задним ходом, а также адаптивного круиз-контроля.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.